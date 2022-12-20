世足落幕 綠電躍投資新寵

今年世界盃足球賽冠軍出爐，受全世界矚目的除了阿根廷國家足球隊隊長梅西生涯最後一踢，更吸引全球注目的是，主辦國卡達打造本屆賽事成為首次碳中和的世足賽，格外引發關注。投信法人表示，力行永續發展的綠色目標是未來不可忽視的投資大趨勢，綠能相關指數今年以來績效表現亦相對S&P500指數抗跌，趁歐洲加速能源轉型帶動綠電需求增長之際，逢低加碼布局全球主題型的綠電ETF，藉此強化投資組合多元性。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出，本屆世界盃足球賽主辦國卡達設置800MW的太陽能發電廠（Al Kharsa’ah），在賽事期間作為場館的電力來源。賽事結束後，可以持續發電供當地使用，減少卡達對天然氣發電的依賴。隨著卡達世足賽的落幕，投資人除了回歸正常生活，不妨可以正視全球ESG風潮的投資趨勢，已逐步落實到現實生活，未來生活不能沒有綠電。

洪珮甄表示，因應全球ESG風潮與減碳目標，全球供應鏈企業瘋搶綠電，使減碳不再只是口號。國際大廠如Google、Apple已開始要求供應鏈廠商須使用綠電，台積電也在去年4月將減碳列為採購重要指標，顯示綠電已是企業邁向國際化的必爭資源。

根據美國能源部表示，太陽能發電占比將由2020年的少於3％提高至2035年的40％與2050年的45％，拜登更是於今年6月宣布對東南亞四國太陽能模組豁免關稅兩年，藉由鬆綁關稅政策大幅增加進口太陽能零組件，加速太陽能系統安裝規模，積極發展美國本土太陽能產業以達太陽能發電占比目標。

綠能技術歷經十年磨一劍的功夫，發電成本已具備經濟效益並可與化石燃料匹敵。根據氣候能源智庫Ember最新的資料顯示，全球目前將近3成的電力是來自綠色能源，顯示綠能已成為當前生活不可或缺的一部分。隨著全球環保意識的改變，越來越多國家開始「能源轉型」，以對環境傷害相對較小的綠色能源，包含：太陽能、風力能、生質能等等再生能源，作為替代品，建議看好綠色商機的投資人，可以考慮挑選主題涵蓋程度高的ETF進行布局。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，看準全球政策朝向環境、生態友善發展，金融市場也從中尋找新商機，例如由FTSE Russell所編制的系列相關指數，即涵蓋股票、債券及REITs等不同生態友善主題投資，且根據統計，單純針對股票所編列的綠色經濟，就占了全球上市股票市值的5％，約達4兆美元的市值規模。

張書廷認為，顯見ESG主題投資已成為新一代投資主題，且該趨勢仍在快速成長中，投資人不妨透過相關基金，優先布局於真正投入在綠色經濟，亦即營收超過20％是來自於能產生明確且有重大影響之環境產品、服務領域的公司，搭上長線成長商機。