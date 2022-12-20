升息近尾聲 雙高債組合更給力

聯準會於12月中旬利率會議決議升息兩碼，升息幅度如預期趨緩，展望2023年投資布局，野村投信認為，市場仍有不確定因素，股市可能較為震盪，但債券市場受惠於升息近尾聲，加上年初以來的修正，目前信用債的殖利率與信用利差均極具吸引力。根據過去十年經驗，以高信評投資級債（BBB級債）搭配高品質非投資級債（墜落天使非投資級債Fallen Angel Bonds），「雙高債」組合的報酬風險比更勝傳統的投資級債與非投資等級債的組合，投資效率更佳。

野村環球時機多重資產基金經理人黃奕捷表示，以過去十年表現來看，投資級公司債中以BBB等級的累積報酬率最高，在非投資等級債裡面，則以墜落天使非投資級債的表現最佳；若將BBB級投資級公司債與墜落天使非投資級債以40：60的比例加以組合，過去十年累積報酬率為73.2％，同期間傳統的投資級公司債搭配非投資等級債的累積報酬率僅有43.4％，雖然BBB級債與墜落天使非投資級組合的年化波動度略微增加，但仍在合理水準，因此，就報酬風險比而言則是表現更佳。

黃奕捷指出，墜落天使非投資級債是指信用評等被調降至非投資等級的債券，由於發行時為投資等級債券，因此信用評等多數集中在BB評級，以彭博巴克萊美國墜落天使非投資級債指數而言，高達82％的債券屬於品質相對較佳的BB評級。由於信用評等較高，相較於全球非投資級債券指數，墜落天使非投資級債的違約率明顯較低。

隨著通膨壓力緩解，聯準會升息趨緩，今年以來重創股債市的高通膨與強升息，影響力已逐漸淡化，現在正是逢低布局的好時機。

不過，由於經濟走向仍有變數，市場將持續波動，因此，建議透過高信評的投資級債加上非投資級債中高品質的墜落天使非投資級債組成的「雙高債」，來降低整體投資組合之波動度。