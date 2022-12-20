新型ETF登場！最低申購金額1.5萬

存股族看過來！兆豐投信推出新型ETF：兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)，只要1.5萬元就能囊括證交所29大類股龍頭股，而且沒有單一個股佔權重太高、成分股過度集中特定產業的缺點，選股高度分散，每檔成分股權重相等。據兆豐投信回測績效，近5年平均殖利率超過5%，且自2017年以來平均年報酬率16.9%，高於加權指數的13.1%。

存股漸成為國人投資顯學，而存股族考量分散風險，選擇ETF又比個股更穩健，今年來國人投資台股ETF的整體規模增加逾3千億元。證交所統計上月定期定額交易戶數，元大台灣50最多達16萬戶，其次依序為元大高股息、國泰永續高股息、富邦台50，台積電交易戶數5.7萬戶為個股最高，但仍排在4檔ETF後面。

兆豐投信看好ETF投資大趨勢，為市場引進創新產品：兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金，集合各產業冠軍龍頭股，以等權重方式配置，具3大特色，提供存股族有利的資產配置機會。

1.首創台股等權重ETF：首度在台股市場發行等權重型ETF，篩選各產業龍頭股，再定期調整權重，達成投資再平衡，降低集中特定產業或個股的風險，也有機會擴增股利率。

與市值加權型指數有互補效果

2.各產業龍頭股集合：目前臺灣證交所29項產業類股中，網羅各產業龍頭股，讓營運表現佳或配發股利紀錄優異的產業冠軍股來壯大資產的殖利率空間。

3.全面分散產業風險最佳化：等權重指數採取高度分散、調整彈性大的方式，與市值加權型指數有互補效果；當產業或個股遇到不同景氣階段，等權重指數較有機會獲得景氣輪動下的投資紅利。

兆豐投信指出，等權重型ETF對台股資本市場可掀起ETF再進化的效果，可望貢獻5大影響力，包含降低單一個股對市場的影響性、擴大持有產業龍頭股有助穩定盤勢、全面性分散產業風險、掌握與時俱進的各產業龍頭公司、ETF優化有助資本市場進化等。

00921最低申購金額為新台幣1萬5,000元，採季配(每年2月、5月、8月、11月之最後一個日曆日)，每年6月和12進行成分股調整，將自12月26日開募。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉 ）

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