市況難測 多重資產基金穩健

市場預期高通膨的升息循環可望告終，風險性資產表現稍有回溫，但景氣前景動能卻是另一隱憂，在不確定性猶存下，投信建議穩健布局仍宜採取多重資產策略，以因應市況變化，透過跨資產、跨市場配置多重資產基金，達到分散風險，並適時掌握反彈契機。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，聯準會（Fed）減緩升息力道，這波升息循環利率風險可望降溫，且大陸逐步放寬清零防疫政策，市場信心有望提振。但全球經濟成長減緩，需求面變化及企業獲利影響，股市估值回升後仍有修正可能，終端利率高點仍具不確定性，在機會與風險並存環境下，應採取多重資產策略因應，以平衡投資組合波動。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認為，全球股市自低點反彈幅度接近15％，市場通膨疑慮緩和，但政策放鬆仍屬未知，且科技持續去庫存，反彈動能受限，財報還是存在風險，預期股市大區間震盪居多，投資布局採多元資產配置因應有利分散風險，股債比可調整為6成比4成，看好美國REITs、Fallen Angel債，及受惠疫情商機的剛性需求，及不受景氣影響的醫療保健。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，市場預期明年第一季通膨將明顯下降，市場應有表現空間。