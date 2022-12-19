美衰退疑慮 新興亞股大失血

美國聯準會上周召開利率會議，如市場預期升息2碼，但官員的鷹派言論以及市場對經濟衰退的擔憂致美股疲弱，新興亞股除印尼、越南分別上漲1.4％及0.1％，其餘新興國家市場均呈現走跌的情況。綜觀上周資金動向，印度、南韓分別淨流入7.4億美元與3.9億美元，而台灣慘遭外資提款6.6億美元，成新興國家失血最多的國家。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，聯準會開完2022年度最後一次利率政策會議，官員認為升息期間有機會超過預期，利率終點在5％以上，降息時間點可能落在2024年，鷹派立場干擾市場表現，導致美股上週走弱之際，影響台股表現，上週大型電子、金融權值股均遭外資提款，短期以技術性反彈上漲為主。

張圭慧指出，高利率環境下，經濟衰退疑慮逐漸浮現，中美科技戰仍是主要的風險，在實質需求回升前，台股處低檔盤整，並有可能與經濟情況齊走「L型」態勢，惟國安基金尚未退場，台股仍相對有撐，建議投資人仍以具基本面且具有題材面的產業進行布局，在底部成形之後，估計反彈動能也能較為強勁，值得期待。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期多家國際機構預估，越南2023年GDP可達6％以上，基本面仍相對亮眼，至16日止，原物料、能源及金融族群表現相對亮眼，外資也連續淨買超19日，可見仍相當期待越股後市表現。

展望後市，越股仍受到低迷的成交量及脆弱的信心影響表現，當前仍需靜待政府有更多的點火政策，激起市場信心，但基本面持續看佳的情況下，當散戶信心恢復時，反彈力道也會相對強勁，當前本益比偏低的情況下，投資人可利用定期定額的方式買進，以掌握後續反彈動能。