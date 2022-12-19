中長期債券 進場時點到

美國通膨開始有觸頂跡象，聯準會（Fed）主席鮑爾暗示可能在未來兩次會議評估放慢升息步伐，芝加哥商品交易所Fed Watch 12月6日的數據顯示，本波升息循環終點為5％～5.25％，預計落在2023年5月，不少法人認為，逢低進場時點到。

中租基金平台副總經理蘇皓毅表示，因就業市場依然緊俏等因素，預期美國的通膨數據不會回降過於快速，升息的時程也可能延宕，就歷史經驗顯示，聯邦利率觸頂的前一至三個月，美債殖利率將會達到高峰，而且當前債券殖利率已處於相對高點，即便升息末段仍可能推升殖利率再走揚，但震盪幅度將會有限，整體而言，中長期債券進場時點已經浮現。

中租投顧表示，統計過去36年的時間，若於美國停止升息前後6個月進場投資債券並持有一年，無論美國公債、美國投資等級公司債或是全球非投資等級債都會有不錯的表現。

百達投顧認為，因為企業償債仍佳及價值面具吸引力支持，將使明年債券市場有較佳的表現，因為目前違約率處於歷史低利，預估未來12個月違約率可能上調至4％～5％，因此，相對看好投資等級債券、高順位債券優於次順位債券，在投資等級債中評級愈高如AA等級以上及短天期債更具利基。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧也指出，明年美國經濟由成長至趨緩，長天期公債殖利率下滑的機率高，目前同樣相對看好投資等級債券基金的投資機會。因投資等級債的利息保障倍數、利潤率以及公司體質相對較佳，在經濟趨緩階段，較能抵禦經濟減速的衝擊能力。