國內投資股票型基金 規模月增16％

11月以來隨美國通膨觸頂回落，資金重回風險性資產，台股上演強勁修復行情，帶動主動式操作的國內投資股票型基金規模回升至3,595億元，創半年來新高，並較前一個月成長519億元，增幅逾16％，為境內各類型主動式操作基金之冠。

除了國內投資股票型，國內投資平衡型、國內投資組合型等以台股為主的基金類型，單月成長率亦名列前茅。

其他包括跨國投資貨幣市場型、不動產證券化基金單月亦有5％、10％的成長幅度；規模超過3,000億元的跨國投資股票型、跨國投資固定收益一般債券型單月規模也都有百億元進帳、增幅約3％。被動式操作部分，台股及海外債券ETF單月規模各增加約1,200、861億元。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台股11月強勁反彈，提振投資市場信心，美國通膨降溫將讓聯準會放緩升息腳步，有利股市延續評價修復行情，持續看好上游半導體供應鏈、高效能運算HPC、ABF載板及伺服器等電子零組件，或可留意大陸解封受惠、低基期景氣循環股及生技等族群，若擔心盤勢震盪，建議可透過定時定額布局。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，高利率環境下，經濟衰退疑慮逐漸浮現，中美科技戰仍是主要的風險，在實質需求回升前，台股處低檔盤整，並有可能與經濟情況齊走「L型」態勢，惟國安基金尚未退場，台股仍相對有撐，建議投資人仍以具基本面且具有題材面的產業布局，在底部成形之後，估計反彈動能也能較為強勁，值得期待。