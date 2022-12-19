百億級台股基金 再添新黑馬

近月台股反彈，加上市場氣氛改善，資金回流股市，帶動台股基金規模上揚。投信發行的台股基金中，規模達到百億以上的檔數，由五檔增加為七檔。

在新晉級百億規模的基金裡，統一投信及復華投信各有一檔，其中統一黑馬基金因淨值彈升、加上單月淨申購12億元居同類型基金之冠，規模在11月底上升至104億元，短中長期績效也是最亮眼的一檔。

攤開規模百億基金績效表，面臨今年一整年意外連連的熊市考驗，讓績效出現極大落差。今年股市走空，加權指數跌幅達19％，全體台股基金平均跌幅近25％。而七檔百億台股基金中，今年來跌幅小於加權指數的，唯有統一黑馬基金。

除了抗跌能力，在股市反彈時，基金的快速復原能力，也是報酬表現勝出的關鍵。綜觀7檔百億台股基金，統一黑馬基金近一月報酬率以5.82％居冠，遠勝加權指數的1.29％及全體台股基金平均4.02％。

進一步檢視中長期累積報酬，統一黑馬基金仍穩坐冠軍寶座，近兩年報酬率達到63.5％，近三年報酬率達到90％，為全體台股基金平均報酬的2倍以上，更將近加權指數報酬率的4倍。

從統一黑馬基金月報檔顯示，基金的投資特色是集中火力於最具業績成長性兼具獲利穩定性的40檔「黑馬股」，採取精選個股策略，為投資人在適當風險下，追求最大報酬，操作相對靈活。另外，這檔基金曾榮獲理柏基金獎及金鑽獎的十年期獎項，也曾獲指標基金獎頒發最佳表現定期定額基金大獎。

展望台股行情，統一投信台股團隊表示，通膨及升息壓力同步減輕，市場也開始擘劃新年度產業願景，台股短線仍有機會表現，但全球景氣仍有不確定性，短線震盪難免。

惟從長線角度來看，明年台灣經濟成長率仍是正成長，且基本面有望在第一季落底，投資仍以選股不選市、注重產業挑選為主，持續看好新科技、新趨勢及新產品相關類股。