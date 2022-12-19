法人看2023投資展望 債優於股

通膨、公債殖利率在2022年雙雙快速攀升，使債市表現為歷史上最差的年份之一，股票評價面同作明顯地修正。

對於2023年投資展望，法人看好債多過於股，這是近年來少見的情況。

美國聯準會一如市場預期升息50個基點，聯邦基準利率目標區間上調至4.25％至4.5％。富達國際表示，聯準會主席鮑爾也提到目前勞動市場緊俏，使通膨維持在相對高點，政策利率還會維持在高位一段時間，並重申未來聯準會將持續對抗通膨問題，預計全球經濟將放緩，隨著通膨與利率不確定性的消退。

富達國際表示，預期2023年債市將會好轉，債市、股市之間的正相關性將無法持續，因此對股票保持謹慎，整體維持防禦性策略，並相對看好投資級債與政府債券。

聯博集團固定收益共同主管暨信用資產總監葛尚‧狄斯坦費（Gershon Distenfeld）表示，在債券價格大幅回檔之後，已出現了近年後相當少見的收益機會，預期2023年債市投資將占優勢，尤其在經濟溫和成長之下，債券收益會更具優勢。

葛尚‧狄斯坦費說，截至11月底，美國投資等級公司債殖利率為5.3％、平均債券價格降至長期低點的89.8；而全球非投資等級債券的殖利率亦來到約9.2％、平均價格則為82.3，收益吸引力來到近年相對高檔，現在進場有機會提升未來報酬潛力。

大拇哥投顧同樣看好債市未來表現，大拇哥投顧表示，在固定收益商品目前收益率來到相對高點，相對股票來說，債券的吸引力正逐漸增加中，因為其殖利率高，但波動卻比股票低，加上目前企業基本面上，公司債企業槓桿率和利息保障倍數等指標皆位於健康的水準。然在偏高的利率之下，也會對經濟帶來強大的下行壓力。

選擇標的上，建議應該優先選擇品質較佳的投資等級債券及公債，可以避開在經濟衰退下可能出現的違約風險。

對於非投資級債的違約率，狄斯坦費表示，在未來三年，美國非投資等級債券僅約兩成到期，預期未來12個月至18個月的違約率為3％～4％，較不會有到期潮或違約率過高的問題，目前較偏好產業特性較具防禦性、較不受景氣循環影響的公司如醫療保健及通訊。