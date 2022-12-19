美放緩升息 新興債資金簇擁

美國通膨增速低於預期，美國聯準會升息幅度降至2碼，使公債殖利率走低，債市各指數漲跌互見。根據最新統計顯示，上周債市資金流向與前一周大抵相似，包括投資級債與新興市場債單周迎來資金淨流入，非投資級債資金則小幅淨流出。

觀察過去一周全球主要債市，雖全球政府債券有所走跌、但美國公債逆勢走高，其餘如美國、全球投資級債單周收紅，風險取向較強的非投資級債與可轉債則與股市走勢較為類似，單周多微幅收跌。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，近期不如預期的經濟數據減少，包括零售相關經濟數據、勞動市場等表現優於預期調查及景氣循環指數；家計部門、工業部門相關數據略低於預期；房屋及不動產市場相關指標則較明顯不如預期。

評估因有對美國經濟可能衰退、企業獲利轉弱、貨幣政策、通膨及地緣政治風險等，金融市場仍將面臨不確定性、高波動可能持續。面對未來仍有波動可能的前提下，控制波動、保護資本對債券及固定收益投資人來說是很重要的議題，應避免在追求息收的同時，使資產本金受到減損。

謝佳伶表示，觀察各式主要債券資產，短年期債券因具較低利率敏感度的特性，承擔的利率風險較低，若可進一步聚焦於存續期較短、基本面較佳的非投資級債，便可在降低利率風險與資產本金波動風險的同時，仍可獲得非投資級債不錯的收益率。

舉例來說，美國非投資級債殖利率已由去年底的4.3％來到約9％水準，整體收息價值明顯的提升。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，預期明年的投資環境將提供優於今年的潛在收益與總報酬機會，利率攀揚的走勢已經幾乎告一段落，並且預期聯準會在政策轉向前，停止升息將維持較長一段時間，藉由拉高存續期鎖住具吸引力的殖利率水準是達到收益目標最好的方式，而高品質債券在一旦有更險峻的經濟衰退風險時也可以提供有效的下檔保護。

非投資等級債方面，投信法人強調，受惠於美國相對穩健的經濟基本面，以及許多美國非投資級發債公司致力於降低債務比重，整體債信狀況佳，預估今年違約率雖會微幅上升，但遠低於歷史均值，明年違約率大幅攀升機率也低。

其次，過去違約主要來自能源、原物料產業，在目前原物料價格有撐的狀況下、相關產業違約機率應會偏低；最後因今、明年債務到期的比例低、再融資壓力有限；種種因素支撐，都使美國短年期非投資級債的信用風險相對可控。