美元獨強喊卡 2檔黃金ETF有戲

接近年關終端需求升高，且市場預期明年美元獨強將不復見等因素，黃金價格再度走高，銀樓黃金牌告賣出價格每錢再站上6800元。近一個月2檔台股掛牌黃金ETF期元大S&P黃金(00635U)及期元大S&P黃金正2(00708L)呈上漲走勢。

高盛、摩根大通及美國銀行等重量級投行接連警告，美國明年恐將陷入溫和衰退，避險需求使金價在通膨數據公布前仍能維持高檔不墜。

渣打財管先前預測，黃金作為緩衝股市下跌的工具，金價到明年中有機會挑戰1965美元。

推升金價的因素包括：一、烏克蘭危機帶動金價上攻，今年初烏克蘭危機期間，黃金價格再次暴衝攻上2000美元大關，與上一次的最高價格2074.6美元的歷史高點相距不遠。以近三年黃金走勢來看，上檔2000美元整數大關是明顯的技術性壓力所在。

二、市場避險、保值情緒。黃金同時擁有保值屬性和避險屬性，其中保值屬性是因為黃金的供給有限決定其價值相對穩定，而避險屬性則是因為不確定性因素上升時，黃金因其保值屬性會受到資金的短期追捧。當黑天鵝事件發生時，黃金的避險屬性可能帶來價格短期上漲，但漲勢能否持續則要看基本面，也就是長期的保值需求與供給狀況。

三、美國FED升息近尾聲，明年強勢美元將暫緩，有利黃金多頭。美國聯準會控制的貨幣政策，因為政策利率高低會影響貨幣強弱，由於黃金以美元計價，美元強弱會對黃金價格產生重大影響。美元疲軟使黃金對外國買家來說相對便宜，便宜刺激需求，因此可能會抬高價格。反過來說，美元強勢使黃金對外國買家來說相對更貴，昂貴壓抑需求，從而可能壓低價格。

（時報資訊 任珮云）