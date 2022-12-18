防疫鬆綁 A股、大中華基金嗨

受惠疫情封控措施放寬、外資看多後市，陸港股多頭再起，大陸A股及大中華基金近期績效皆有明顯反彈。投信法人表示，隨製造業、實體經濟活動陸續恢復，進一步提振內需表現，目前基期相對較低的陸港股浮現布局契機，建議可透過定時定額布局。

儘管陸港股先前因封控因素表現相對疲弱，不過，大陸A股及大中華基金仍是國內投資人布局海外股票型基金較受青睞的投資標的。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，疫情防控及地產行業政策放鬆，且預期接下來的中央經濟工作會議有望將再釋出政策指引，伴隨明年3月人大與政協兩會後將有更多利好消息的期待，有助股市進一步脫離底部，港股亦將雨露均霑。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，大陸除貨幣政策作多外，房地產亦三箭齊發，在政策端三箭齊發下，具有較強的信號意義，大幅提振市場信心。

國泰中國A50 ETF基金經理人游日傑認為，大陸官方近期端出包括信貸投放、債券融資在內的「三箭齊發」措施，預期將使市場信心逐步回穩，之前在疫情下的重災區如地產類、內需消費等族群，有望率先迎來估值修復。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，防疫政策優化調整、對地產企業的金融支持，三支箭陸續落地，加上貨幣政策和流動性有助金融環境下，且市場整體仍處於估值低位，滬深300和創業板仍低於目前市場估值，在內部條件轉暖下，A股中長期表現有機會再上層樓。

野村中國機會基金經理人朱繼元表示，在股市方面，西方投資人在對二十大後的反應過於悲觀，MSCI中國指數的本益比更是跌到了8倍以下，顯示投資人已過度恐慌。大陸政策的轉向和賣壓的消退，將為陸股帶來一波反彈，看好已逐漸脫離政策打壓的網路類股。

華南永昌中國A股經理人鄭鼎芝表示，近期可觀察政府後續如何具體優化科學精準防控和其成效、12月中央經濟工作會議，行業部分可關注具政策支持、高景氣度的新能源、汽車等成長股，另外包括穩增長、消費相關個股也可逢低布局。

復華大中華中小策略基金經理人胡家菱指出，預期未來半年將逐漸放開，對股市將帶來長線利多，相對看好國策支持的新能源車、太陽能、風電行業，及受惠大陸穩增長加大財政支出、疫情解封的消費類股。