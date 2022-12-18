2023年美股變數多 高品質選股應戰

S&P500公布財報的公司中，約46％企業獲利優於預期、38％符合預期，法人表示，由於明年變數多，高品質選股策略為投資美股最高指導原則。

聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維（David Wong）指出，整體企業獲利表現仍穩健，即使過去一年股市頻頻下修，此顯示股市評價正進入先前牛市超漲回檔的修正階段，尤其是部分缺乏獲利的科技產業。預期明年企業獲利料將不若過去兩年強勁、股市仍將持續震盪。

王耀維認為，當悲觀情緒退去，股市往往會迎來反漲機會。歷史經驗顯示，自1980年代以來，在消費者信心觸底後，未來一年與三年，S&P500指數多半可繳交雙位數的報酬表現。在波動與機會並行的環境下，投資要聚焦在經濟成長趨緩時獲利仍可增長的企業，從產業配置的觀點來看，科技及醫療產業都有值得關注的主題。

富蘭克林證券投顧表示，預期美國經濟2023年可能陷入輕微衰退，明年1～2月企業獲利展望下修恐使美股承壓，因此建議投資人股票配置建議向防禦型且受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業靠攏並放眼長線，以定期定額方式布局或者是精選股利穩定成長、高品質龍頭的高成長股。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，聯準會政策動向仍需持續觀察，儘管通膨仍處高位，但商品與服務通膨壓力皆舒緩下，接下來聯準料有放慢升息腳步的可能，此外，近期公布之經濟數據與企業獲利表現仍屬穩健，亦有助支撐美股表現。整體來說，短期市場雖不排除波動可能，中長期美股表現仍不看淡。

類股方面，包括雲端運算、人工智慧等長期發展趨勢佳之產業，相關類股還是以可持續關注。