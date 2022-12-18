科技基金 定期定額抗震

聯準會（Fed）會議紀錄及主席鮑爾演說均釋放鴿派訊息，激勵股市一波慶祝行情，但經濟前景不確定性升高，明年上半年全球續壟罩在升息循環中，但通膨預期放緩，大陸封控放鬆，有利消費電子庫存去化，面對市場波動延續，投顧建議仍採定期定額投資策略，布局科技股票基金穩健因應。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人楊金峰分析，市場認為通膨放緩，Fed鴿派會再強化，有利科技創新後市表現，接著聖誕假期外資放假去，股市交投熱度可能降低，但若中美關係再和緩，儘管科技禁令牽制大陸科技業發展，但繪圖晶片大廠快速調整產品規格，得以出貨給大陸企業，半導體需求面急速修正後，預計去庫存將在明年第一季、第二季回到合理水位，有利科技、消費性電子表現。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美通膨回落並低於預期，市場認為經濟將放緩，能源價格漸回落，降低通膨壓力，Fed鷹派弱化。美基本面具韌性，資本財與地產循環不差，企業營運穩健，美股中長期不看淡，雲端運算、人工智慧等長期發展趨勢產業，相關類股持續關注。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，大陸官方表示封控管理要「快封快解、應解盡解」，減少對民眾帶來不便，市場預估防疫措施可望逐步放鬆，有利內部經濟活動重啟，消費動能若能因此展開復甦，將推高科技或電子產品的庫存加速去化。

日盛中國內需動力基金研究團隊指出，陸股情緒面正好轉，Fed加息放緩等積極信號，及外匯局鬆綁外資投資啟動，北交所調降交易手續費等利多，均有助帶動股市表現。板塊以有望維持高景氣的光伏產業鏈、航天裝備、電力電網，及景氣躍升的風電設備、創新藥、計算機、電子概念股等皆可關注。