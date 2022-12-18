擁四大利多 美股基金漲相佳

美國聯準會決議符合預期，美國商務部最新公布的第三季GDP數據也高於市場預期，市場認為美股上漲動能仍充足，法人表示，在四大優勢加持下，聯準會利率鷹轉鴿定調、通膨疑慮穩定控制、股市成長動能充足、國際資金持續流入，美股基金今年年底或明年第一季極有可能將迎來一波上漲波段。

先機北美股票基金富盛產品經理廖伯修表示，在鮑爾最新鴿派談話前，美股出現連三日下跌，主要是擔憂聯準會為抑制通膨，再度採取激烈的升息政策，但鮑爾的談話顯示，儘管近期通膨出現一些進展，但要恢復物價穩定還有很長一段路要走，因升息和縮表等政策舉措通常需要一段時間才能傳導至整個金融體系，因此貨幣政策可能在一段時間內保持在限制經濟的水準，直到通膨出現實質性進展。不過，在接近足以降低通膨的限制水準時，放緩升息步伐是有道理的。

今年以來的股債雙跌，主因是各國央行為避免通膨風險採取升息的利率政策，但近期多項數據顯示，通膨風險已有獲得控制的跡象。廖伯修指出，11月30日歐盟統計局公布歐元區11月CPI（消費者物價指數）為10％，低於市場預期的10.4％，同時，美國10月的CPI為7.9％，也優於市場預期，加上聯準會最新的鴿派態度，市場認為，全球央行將因通膨風險得到穩定控制的機率增加，採取較為緩和的利率政策，也將成美股基金未來利多之一。

此外，被視為股市上漲動能之一的經濟成長與消費數據，近期也成為美股上漲的激勵因素，廖伯修說，美國商務部公布美國第三季實質國內生產毛額（GDP）季增年率為2.9％，較初值上修0.3個百分點，並高於市場預期的2.8％。第四個美股基金利多則是國際資金的持續流入。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，隨著美國通膨有放緩跡象，市場預期聯準會升息角度有望降速，加上大陸可能放鬆防疫限制，帶動風險性資產反彈。從11月初至近期，MSCI世界指數中11大類股全數收紅，類股間也出現輪動，市場情緒改善。

從總體經濟面來看，莊凱倫表示，由於貨幣政策效果往往具有滯後性，隨著聯準會的強勁升息循環進入下半場，市場焦點將由升息逐漸轉往經濟衰退的議題；為了抑制通膨，聯準會將使政策利率高於長期均衡利率（2.5％）一段時間，而若通膨下降的速度越慢、政策利率停留在高位越久，則經濟朝衰退方向的機率也就會隨之提高。