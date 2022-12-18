五大投資主題 搶賺百兆碳錢商機

柏瑞投信表示，《巴黎協定》的出現，帶動了全球ESG減碳的趨勢。為了達到氣候目標，全球必須在2050年前達到淨零排放(Net Zero)，以支持《巴黎協定》的積極目標，是屬於整個世界和各大企業的重要投資議題。

在此趨勢下，不但各國政府陸續響應，全球科技龍頭大廠亦紛紛跟進，除了自己帶頭減碳，也幫助別人減碳。減碳商機的規模究竟有多大？根據各家研調機構的結果顯示，到2050年全球減碳商機合計將達上百兆美元。

國際能源署（IEA）在2022《世界能源展望報告》中表示，儘管全球在採用潔淨能源上有所進展，但要達成淨零與氣候目標仍有賴更積極的政策行動，並需要在2030年前將投資金額從目前的約1.4兆美元提升到4兆美元。

柏瑞投信創新推出的「柏瑞ESG減碳全球股票基金」，投資範疇不只局限在投資「自身生產過程中減少「碳足跡」之企業」，而進一步聚焦投資在「能幫助客戶減少碳排的產品或服務之企業」。鎖定五大幫助別人減碳的投資主題，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源，關注在追求企業未來成長的潛力，並兼顧企業減碳目標與長期表現，為投資人掌握全球減碳新契機。

有別於市場上目前皆為「碳」債券型或多重資產型基金，柏瑞ESG減碳全球股票基金為境內第一檔以減碳為主題的股票型基金，預定主要投資區域涵蓋全球股票市場，聚焦在ESG減碳投資概念的企業，在產業配置規劃上包括：資訊科技、工業、能源、非必需消費及其他經評量後亦符合減碳主題之企業，並透過ESG永續整合評估流程，精選投資標的以分析追求低碳經濟轉型帶來的結構性長期資本增長機會。