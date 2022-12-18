迎接淨零 ESG減碳商機噴發

對抗氣候變遷已是各國政府和企業的當務之急，在《巴黎協定》2050達成淨零排放目標的帶動下，所衍生出的減碳投資商機相當可觀。

柏瑞投信表示，隨著減碳淨零的趨勢成形，除了自己減碳，也能幫別人減碳的企業，因為從供應鏈前端帶頭做起，可擴大正向減碳影響力，料將提供相對較佳的投資機會，可採用柏瑞ESG減碳策略，搶進全球加速減碳長線商機。

柏瑞投信指出，自己減碳也幫助別人減碳之企業，市場傾向給予較高的評價，通常財務體質也較佳。數據顯示，自2020/12/31-2022/9/30期間，MSCI全球巴黎協定氣候指數9個季度的企業毛利率平均皆高於MSCI世界指數。以2022年第3季為例，MSCI全球巴黎協定氣候指數的企業毛利率平均近40％，高出MSCI世界指數的約32％。

隨著各界「不減碳就淘汰!」的呼聲四起，除了科技巨擘力拼減碳，帶領供應鏈跟上腳步外，傳統的能源業和運輸業也都紛紛斥資研發更新設備以加快減碳步伐。

舉例來說，歐洲的可再生柴油廠商，透過廢棄食用油、動物脂肪等原料製作成的可再生柴油，可直接取代傳統柴油，不需要跟生質燃料混合使用，使得減碳成效更為明顯。而這類的可再生柴油替代能源，在幫助航空業者減碳上也格外重要，因其技術和採用純電飛機相比之下更為可行。

看好減碳趨勢將成為投資市場新主流、全面迎接碳錢時代的來臨，柏瑞投信領先同業推出「柏瑞ESG減碳全球股票基金」，開募日期12月19日，保管銀行為中國信託商業銀行。該基金成立六個月後的投組配置至少70％將取自於MSCI全球巴黎協定氣候指數成分之發行人（或含其集團母公司）。

柏瑞ESG減碳全球股票基金預定經理人馬治雲表示，基金將從下而上構建投組，分析各個公司的基本面。初期預定投組在資訊科技與工業的產業配置合計較高，主要是因為這些產業所提供的軟體或硬體設備，可協助下游客戶（例如採礦或發電公司）提高效率、並減少其碳排放量。

此外，預定投組所設定的減碳比率，將以每年優於MSCI全球巴黎協定氣候指數為目標，看重的是企業未來的減碳能力。該基金亦將整合柏瑞集團特有企業生命週期分類研究（LCR），以及分析企業永續經營表現的股票風險評估（ERA）框架，挑選基本面出色（特別注重其產品及服務的減碳潛力、企業生命週期可望邁入較高成長率階段）、評價水準合理及風險相對較低的標的來建構投資組合。