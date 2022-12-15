添十新兵！境外ESG基金衝上60檔

全台獲准為ESG主題的境外基金上衝60檔。百達投顧總代理的百達系列基金有9檔於6日通過審查，目前累計共10檔獲ESG基金核准，占核准的ESG境外基金六分之一強。百達投顧總經理林秋瑾表示，主題基金比一般基金更容易落實投資影響力，此次獲准的10檔基金投資策略類型也的確多為「影響力投資」，除在選股流程中執行排除政策、促進環境與社會共融，還訂定出明確的永續目標、對基金持股積極行使股東投票權，並進一步與企業管理階層互動提供ESG實踐建議。

百達旗下ESG基金包括生物科技、健康、水資源、智慧城市、林木資源、環保能源、環境機會、永續飲食、全球主題及Quest全球永續股票。

林秋瑾表示，基金重視所投資企業的ESG表現成顯學其實有跡可循，具備良好治理制度的企業較能穩健營運，長線上股價表現突出的機會自然增加；且近年各國政府對能源轉型、減碳議題祭出前所未有的高額預算計畫帶動相關產業高速發展，營運項目對環境與社會帶來正貢獻的企業可直接受惠。

施羅德投資全球永續投資主管Andy Howard表示，展望2023年和未來，疫情危機留下的債務正在挑戰各國政府持續支援社會度過難關的負荷能力，未來將會看到更多政府介入，並預期企業扮演更重要角色，協助解決氣候變化，生物多樣性的威脅，以及生活成本危機等自然界的挑戰。