疫後經濟復甦 REITs後市穩健

市場樂觀預期升息步調放緩，股票市場買盤湧現，S&P500波動率指數回落至25以下，REITs雨露均霑，對於REITs後市，法人表示，高通膨時代，REITs表現可期待，只不過，各行業仍有表現仍有差異。

富蘭克林證券投顧表示，近期房市綜合分數持續上升，顯示REITs投資人信心持續修復，從各次產業來看，基本面仍未因先前利率大幅上升而受到明顯的破壞，租屋需求仍表現穩健，有助繼續支撐住宅租金，而疫後經濟也有利於零售、酒店、渡假村等市場持續復甦，工業市場則持續受益於電商需求、供應鏈重整、製造業回流等趨勢，僅有辦公室市場仍低迷。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示，多數不動產的子產業雖然面臨升息及經濟衰退的挑戰，但目前需求仍大於供給，投資人在資產配置選擇上將商業房地產視為固定收益資產的替代來源，開發公司的定價能力仍然良好。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏指出，REITs的成長潛力與業績表現將在利率上行壓力趨緩後重新反映在股價上，高通膨時代的表現仍可期待，但須留意的是，僵固性通膨分項持續強勁，導致通膨升勢不易快速降溫，利率政策轉向時間點與幅度尚言之過早，仍應謹慎看待REITs後市。

REITs的表現通常與景氣動向呈現高度連動，第一金投信指出，近期各大投資機構紛紛發表明年景氣可能步入衰退疑慮，儘管聯準會提出放緩升息步伐，加上通膨降溫等，拉抬10月、11月間證券金融資產投資價格，不過，隨景氣看法再度呈現保守，短期對於REITs的後市仍採取保守謹慎的投資策略，不過，一旦景氣疑慮與金融資產價格修正告一段落，投資氣氛扭轉，REITs也有機會跟隨市場投資氛圍轉趨樂觀，屆時較適合在不動產證券化資產採取偏多態度。

富蘭克林證券投顧表示，由於房地產屬穩健資產且可對抗通膨，在近期各國通膨壓力仍大下，穩健投資人仍可定期定額投資，除可達到資產分散之功效外，在低檔分批布局投資還可增加單位數，由於REITs股息來源是房租，單位數愈多，收取的房租收入也愈多，對於偏愛配息的投資人而言是不錯的選擇。