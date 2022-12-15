REITs基金納核心配置 力抗通膨黑天鵝

市場普遍預期美國通膨率要回落至3％以下仍需一段時間，投信法人指出，在租約保障、價格延後反映等因素支撐下，REITs在通膨高漲甚至是停滯性通膨等情境下，所受影響相對輕微。根據統計，美國REITs營業淨利成長率連二季達8％以上，成長率明顯優於其他產業，力抗通膨黑天鵝。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，預估美國REITs 2023年獲利成長率達7.5％，仍在歷史平均之上，亦優於其他產業，其中成長動能較佳的是旅館、工業、特殊、住宅；在評價面上，目前美國REITs評價仍在偏低位置，未來一年本益比下跌至15.9倍，處在歷史低檔，配合企業高現金流與穩健性將吸引資金。

整體而言，通膨雖還在高檔，但明年第一季下滑後，聯準會對抗通膨心態將轉回推升經濟，放鬆後的資金回補力道將大力推升明年股市，操作上可選擇高成長以及高股利的績優企業。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，雖然今年物價受到俄烏戰爭影響而上升，但也有機會帶動REITs物業租金上揚，反而可望增加收益機會，因此國際地緣政治因素對新加坡REITs的影響性較低，且受惠於經濟復甦力道下，新加坡REITs股利有機會更出色，建議投資人可趁勢納入新加坡REITs於核心資產配置中，追求累積資產總報酬的空間。群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，在通膨隱憂牽動市場情緒下，讓全球股市波動加劇，倘若後續通膨問題更為加劇，在抗通膨投資標的選取上，不妨留意提供穩定配息收益的REITs基金。