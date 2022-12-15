台股高息ETF 00919躍績效王

聯準會（Fed）決議升息2碼符合市場預期，台股15日開低走高，盤中一度翻紅，最後小跌作收，今年最後升息靴子落地，市場對台股觀望態度可望解除，接下來台股行情雖不看淡，但短線大盤反彈上漲1,747.77點，同期間十檔台股高息ETF期間表現，00919群益台灣精選高息ETF上漲10.74％表現最佳。

財富管理專家表示，台股高息ETF波動度相對個股與大盤來的低，但也有跟漲的好表現，穩健投資人可用台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。高股息概念主要是因為發放高股息的企業大多營運穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，面對市場波動時有較強的抵禦能力，也能滿足投資人既想參與股市動能、又想兼顧入息收益需求。

針對如何挑選高息ETF，財富管理專家指出，最新一代的、進化版的高息ETF，講求重視EPS成長率的成分股選擇條件，因為企業獲利成長若能創新高，將有利於未來股利率及股價表現，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，配息頻率也採取每季配息，滿足投資人打造穩定現金流的需求。

觀察目前市面有11檔台股高息ETF，每檔都各具特色，有的講求高配息但表現無法填息，有的講求績效抵禦市場波動而穩定配息，因此「高股息＋好績效＋平準金」的挑選準則可以提供投資人參考。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志認為，台股高息ETF成分股的挑選中，能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業是很重要的一環，從已公布EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現。