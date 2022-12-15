台股修正 長線價值浮現

俄烏戰爭仍未停止，但通膨問題在政策抑制下已開始出現效果，通膨開始從高檔下滑，聯準會升息腳步也預期在明年上半年開始放緩，全球資本市場表現應可逐漸回歸基本面，且在股價已明顯修正下，長期投資價值浮現，台股也將有機會跟進上揚。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，觀察可轉債，目前具有相對低溢價率及低價之雙低特色，具備抵抗短期波動風險及參與長期上漲機會；特別股股價已出現明顯修正，且過度反應。整體而言，台灣特別股及可轉債皆具備長線投資機會。

第一金工業30 ETF經理人牟宗堯指出，台灣企業前三季獲利表現仍見亮麗，台灣以出口企業為主，獲利數據受惠美元相對強勢表現挹注，至於明年度的企業盈餘雖然可能呈現衰退，以股價通常領先基本面一季至兩季表現，預估明年股價的低點可能出現在第一季，逢股價回檔低點宜站在多方逐步加碼。

復華傳家基金經理人郭家宏表示，聯準會官員仍持續釋出明年內不降息的鷹派論調，歐洲能源斷供及通膨壓力升溫下歐洲央行可能被迫大幅升息。電子業庫存將調整至年底，但通膨將降溫、經濟惡性循環源頭可望開始改善，股市將隨聯準會政策態度變化震盪築底，因應市場不確定性，操作上將偏重均衡配置，同時配置債券部位控制下檔風險。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在技術面上，台股在K值降至極低值以下後，短線反彈可期，在產業上，外資在庫存之研判上也認為目前正進入谷底調整，明年第二季可望達到反轉往上機會，以股價領先角度來看，短期反彈後可等待中期回升的時間點。

由於短線震盪大，在操作上可以長期配息穩定為主要核心持股方向，以降低波動度，優先布局殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，高股息相關族群看好台積電供應鏈及半導體相關利基股。

復華神盾基金經理人董建維表示，全球半導體業持續庫存調整，加上目前市場氣氛面偏保守，因此台股仍將在區間震盪的機率較大，操作策略維持控制在中性持股水位，靜待貨幣政策與基本面轉佳，持股以今、明兩年獲利仍持續成長的公司為主。