00878、0056 11月定期定額暴增8,573戶

台股今年獲利可望續創新高，高殖利率優勢誘人，小資族就是愛高股息ETF，據統計，以小資族為主要投資主力、證券商承作定期定額，11月增加投資戶數由國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）二檔ETF，各以4,479戶及4,094戶雙奪冠亞軍，合計暴增8,573戶。

受到美通膨數據明顯下滑、市場反應12月升息可望降至2碼等利多激勵，外資11月大舉回籠買超台股，證券商承作的定期定額11月小幅回升至55.28億元，為該業務開辦來第三高。

而在小資族青睞的熱門投資標的中，仍以ETF表現比個股更亮眼，今年來基金規模成長最快速的國泰永續高股息，11月增加4,479戶、首度衝過10萬戶大關，來到104,203戶，緊追著0050元大台灣50及0056的各164,569戶及131,348戶。

投資人愛ETF的情況日益明顯，除了上述前三名之外，第四名的富邦台50到11月為止，投資戶數也來到74,513戶、月增656，這四檔ETF都超過投資人最愛的個股第一名-台積電，11月月減320戶掉到57,276戶。

11月定期定額投資戶數在1～3萬戶之間有的富邦公司治理、國泰台灣5G+、富邦越南、元大臺灣ESG永續等。

台積電雖有股神巴菲特大買股的加持，但小資族為了分散投資單一個股的風險，近年來對一籃子股票概念的ETF偏好度持續提升，並未因巴菲特的加持而大舉將資金湧入台積電個股。

至於小資族最愛的仍是金融股，儘管今年來金控公司獲利大縮水，但資金仍源源不絕，據統計，11月定期定額投資個股前20檔分別為：台積電、玉山金、兆豐金、合庫金、第一金、中華電、中信金、富邦金、台泥、鴻海、元大金、台新金、國泰金、開發金、中鋼、永豐金、台達電、華南金、聯發科、統一等，金控股占了12檔。

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