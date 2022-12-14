跟上印股漲勢 印度基金績效好威

全球歷經通膨、擴大升息與經濟疲軟之際，印度股市是今年少數亮眼正成長市場，印度Sensex指數12月更創下新高，今年以來至12月12日累積漲幅超過6％，觀察境內外印度股票基金績效則有明顯落差，其中以瀚亞印度基金漲幅逾9％冠，明顯領先其他同類基金。

投資專家指出，印度股市令市場驚豔，短線如有漲多回檔，應把握時機進場，建議優選規模大、績效各期間表現佳的基金。例如國內基金規模最大、將近百億的瀚亞印度基金，該基金選股精挑獲利穩健的龍頭企業，布局大型股為主，產業加碼金融股、非核心消費，不僅著眼內需成長機會、又受惠於升息與高息環境。

因此使得基金績效短中長期均居前茅，無論一年、二年、三年、五年都大幅領先境內外同類型平均值。今年以來報酬率逾9％，明顯優於Sensex指數，成立以來報酬率超過300％。

印度央行今年積極升息抑制高通膨，12月7日再調高基準附買回利率35個基本點到6.25％，今年來已累計升息225個基本點。而瀚亞投資認為，印度進入利率上升或停滯階段，除金融股將受惠升息周期及落後補漲行情，更值得關注的是內需消費動能的復甦，且「中國加一」投資議題持續發燒，隨著經濟體持續前進世界前茅，看好印度股市在國際指數權重增加及長遠影響力。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度股市以公用事業、工業、金融、消費（景氣循環或民生必需品）類股漲勢明顯，金融股本益比不算偏高，具落後補漲之姿。

以投資趨勢來看，印度具備「服務中心升級」、「金融數位化」、「能源轉型」等三道轉型，利於新印度經濟結構轉型提升，加上人口紅利優勢，且對外資FDI較少的制與更高透明度，持續吸引外資企業進駐，印度準備迎接黃金十年，潛力更勝大陸。

林庭樟強調，印度股市長期走勢向上，看好印度未來10年至30年成長性及爆發力，今、明兩年企業獲利增長預期分別為13％、14％，相較於其他新興亞洲國家，名列前段班。

產業布局方面，林庭樟看好包括金融、消費、製造等類股，將受惠印度經濟成長、升息題材及消費復甦等題材，可長期投資持有，建議握明年第一季難得的漲多修正機會，選擇瀚亞印度基金定期定額。