產業穩、收益佳 特別股基金 可望獲資金青睞

美國通膨有感回落，預期升息有望趨緩，激勵近一個月特別股指數上漲近5.78％，特別股基金逾9成繳出正報酬，雖然市場對景氣前景擔憂，仍將牽動金融資產表現。

但特別股主要發行的銀行業績健康，收益率仍在相對高點，預期市場利率穩定後，資金將優先流向特別股，有利透過特別股基金分批布局參與行情。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，特別股發行產業以美國銀行業為例，鑒於美國聯準會（Fed）快速升息，以及存款成本增加遠低於貸款收益率，第三季淨利差大幅上升，貸款增長也有助於顯著推升銀行業整體淨利息收入，整體業績上屬穩健，不良貸款率處於歷史低檔，信貸品質佳，發行企業資本體質良好。

就收益角度而言，特別股的收益率仍近7％的高檔水位，且明顯高於投資級債，因此以絕對和相對位置來看，特別股評價亦具備投資價值，仍可望吸引資金目光。

柏瑞投信表示，美國通膨壓力有降溫跡象，市場預期Fed將逐步放緩升息步調，激勵近期特別股市場回彈，且10月整體特別股供給減少，預期今年新發行規模將較去年縮減，可望為特別股市場提供技術面支撐。

受流動性緊縮影響，特別股先前受到非理性拋售而下跌，不過從主要價值面指標觀察，特別股價格或已遭到低估。

後市若美國CPI年增率降幅更明顯，Fed激進升息將進一步確立放緩，持續關注核心CPI和就業市場未來發展。