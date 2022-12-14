企業獲利看俏 越南基金有戲唱

市場預估明年越南股市成份企業，每股盈餘（EPS）仍有上看20％實力，優於大陸、南韓、其他東協各國，加上利率不再走揚、貨幣走穩、原物料價格下滑、大陸封控放寬，將有利越南企業創造更好獲利，帶動股市回暖的利多信號，布局越南基金後市績效可期。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據越南資產管理公司VinaCapital報告，過去十年胡志明指數有八年上漲、二年下跌，今年深度下跌，將帶來投資機會。預估十年內越南將躋身全球經濟增長最快的前五名國家，疫情和中美貿易戰後，許多大型跨國公司將生產轉移至越南，未來幾年迎來巨大海外投資浪潮，成為推動股市上漲的基礎。

富邦越南（00885）ETF經理人楊貽甯指出，越南短線升息幅度可望降低，對金融市場負向衝擊有望緩解，且股市跌至接近10年均線，短線乖離已大，目前技術面已透露出正向訊號。就評價面而言，越南股市本益比已降至歷史低點，股市歷經9月以來一波跌深後，反而提供落底反彈布局契機。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南政府頻頻釋出放寬流動性訊號，帶動金融股及地產股上漲，外資持續逢低買進，加上全球供應鏈轉移，使得經濟成長在東協居前段班，但散戶信心尚未回穩前，股市仍較為低迷。後續關注政府釋出利多消息，可望激勵散戶情緒，對股市帶來正面作用。

日盛越南機會基金研究團隊分析，據越南工業和貿易部資料，今年前11月對外貿易總額約6,740億美元，估12月中旬對外貿易額就會超過7,000億美元，高於2021年的6,685億美元，型新最高紀錄，凸顯經濟活動力活耀。且根據IMF預估，越南明年GDP成長可達6.2％，在亞洲國家中表現強勁，經濟成長力道不容小覷，提供股市強勁上攻動能。