台股基金 近月績效紅不讓

反映美國公布通膨降溫利多，台股11月以來上演強勁評價修復行情，帶動台股基金表現成為近一個月表現最亮眼的基金類型。理柏資訊環球分類統計，近一個月表現績優的主要基金類型中，台灣中小型股票漲幅近15％最為搶眼，亞軍是台灣股票14％，其他如亞太區股票、資訊科技股票及大陸股票等類型表現亦相對突出。

另外，黃金及貴金屬股票也因為美元走弱而受惠。

復華全球物聯網科技基金經理人陳意婷表示，聯準會政策態度可望逐步轉向，科技股有望率先築底反彈。

陳意婷表示，接下來持續看好雲端趨勢不變的軟體、AIoT、科技服務中的資本支出復甦及具成本優勢的電子零部件；並持續關注通訊相關的資本支出變化及半導體庫存修正狀況。

第一金工業30 ETF經理人牟宗堯指出，年底適逢大型機構資產配置調整期，加上台股過往多有元月行情與紅包行情等利多加持，市場預估台股明年股價的相對低點落在第一季、隨後股價可望呈現逐季攀升。

宗堯指出，以股市領先基本約一季至兩季的時間觀察，台股若見整理期提供加碼布局進場好時機。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股短線震盪仍大，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力，高股息相關以台積電供應鏈及半導體產業主軸。

劉宇衡也說，非高股息布局以抗通膨為主要方向，如奢侈品、農糧等。

華南永昌永昌基金經理人盧彥瑋分析，台灣基本面狀況不差，但市場仍對於升息、通膨及大陸新冠疫情等議題有疑慮，建議分批進場以分散風險。

除此之外，盧彥瑋看好類股則以半導體、IC設計服務及生技為主。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，電子股本益比下滑，不過利空因素已反應完畢，目前股價在庫存調整後，落入五年來的合理區間。展望2023年，第一季升息等對股市造成負面影響的總經因素有望逐漸淡化，半導體以及電子類股得以需求回溫，有望推升評價。