雙助攻 油價高價區間整理

OPEC+4日舉行會議決定維持目前產量不變，此外，俄油禁令已於12月5日生效，法人預期，油價可望維持較高水準區間整理。

富蘭克林證券投顧表示，全球經濟明年可能進一步放緩，但只要不陷入嚴重衰退，對於需求帶來的衝擊應相對可控，且大陸防疫政策方向已轉為逐步鬆綁限制措施乃至重啟經濟，亞太各國逐步開放邊境將推升航空用油增加，美國政府戰略原油儲備水準來到1984年以來低點後有回補需求，均將提振需求前景。

美國能源資訊局（EIA）11月短期能源展望報告預估，富蘭克林證券投顧說，明年全球原油需求為每日為1.0098億桶，仍較今年有所成長。

OPEC+投資不足導致產能受限，多數成員國本就難以兌現產量目標，又持續享受定價權帶來的高油價與高利潤益處，隨美歐對俄羅斯原油進口禁令與價格上限機制已12月5日生效，此也將導致俄國原油供應下滑，供給面因素將對油價形成支撐，預期油價可望維持於較高水準區間整理。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼也表示， 東歐地緣政治紛爭突顯歐洲過度仰賴俄羅斯的能源政策問題，需要再重新調整，然主要調整方向為加強新能源投資，降低對俄羅斯油、天然氣和煤的需求，長期或可尋求能源自主的目標，但短期供需失序問題將造成能源價格居高不下。

歐盟12月起全面禁止海運俄羅斯油品，德國和波蘭則自願性停止俄羅斯原油管線進口，預期受影響將達每日200萬桶。美國頁岩油生產商資本節制加上供應鏈問題無法大幅回復產量。預期頁岩油產量仍將緩步增加，OPEC+則針對全球景氣前景進行減產因應，預期油價下檔風險不高。