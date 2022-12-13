頸線有撐 黃金反彈行情續強

金價突破層層關卡，市場預期美國聯準會（Fed）將緩升息，在重要會議之前，沒有太多干擾訊息，法人表示，金價短期反彈行情可望延續，不過，目前仍處於升息周期，金價的上檔壓力並未完全褪去。

富蘭克林證券投顧表示，美國10月通膨數據下滑加強了投資人對聯準會可能放緩升息的預期，而儘管通膨可能尚未降至聯準會可接受的水準，後續仍將持續升息，但聯準會最鷹派的時期很可能即將過去，美元最強勢的時期也可能即將過去，短線的宏觀環境將較有利於黃金。

期元大S&P黃金ETF研究團隊表示，受積極升息政策影響，黃金ER指數自4月以來逐月下跌，截至10月已創下自1980年以來第三度連續下跌7個月，11月在升息速度放緩的期待下，黃金市場大舉反彈，終止了連續下跌趨勢。目前雖仍有少數聯準會官員續持鷹派看法，但包含聯準會主席鮑爾在內的多數委員都表示12月升息速度有機會放慢，此有利於黃金評價。

以技術面來看，富蘭克林證券投顧表示，金價陸續突破1,700美元、1,750美元關卡後，型態上也突破了9月中旬以來W底的約1,740美元頸線位置，後續若回測頸線有撐，黃金反彈行情可望延續。但目前才要搶短者，建議以少量資金介入，對於先前已經進場者則可趁機調節部位，惟短線上的金價上漲仍先視為反彈，後續還須要持續留意後續數據表現，目前仍處於升息週期，金價的潛在壓力並非完全消散。

期元大S&P黃金ETF研究團隊則認為，觀察CME FedWatchTool，市場主流認為升息終點落於2023年3或5月，依目前通膨路徑估計，屆時的政策利率應足以打平甚至超越核心PCE，可達到聯準會充分緊縮的目的，評估在升息放緩且漸趨終點的情況下，黃金評價可望扭轉頹勢。不過，近期仍處於升息壓力下，投資情緒易受各項數據影響而造成市場波動，投資前要注意風險，提醒投資者須嚴守操作紀律，善設停利停損點。