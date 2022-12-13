台股先蹲後跳 低接時機到

投信法人表示，台股歷經大幅度修正調整，逐步反映升息因素及經濟溫和衰退的風險，隨通膨降溫，將驅使聯準會放慢升息速度，加上台股企業基本面不差，建議中長線資金可開始逢低布局。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台股目前處於空頭修正尾聲到下波多頭的過渡期，預估未來半年在通膨降溫、聯準會升息近尾聲並可能轉鴿下，後續若電子業庫存調整接近尾聲、景氣落底好轉的預期，將有助台股回升。

中信小資高價30ETF張嘉祐指出，高價股受惠於三高優勢，高競爭力、高獲利性以及高動能，從基本面勝出，其業績表現更勝整體台股上市櫃股票，這波股市反彈更能顯得彈力十足，投資人可分批布局入手包攬高價龍頭股ETF，參與台股強彈趨勢。

張嘉祐認為，台股將呈現先蹲後跳，大陸防疫政策鬆綁、企業庫存消化程度以及貨幣政策，都是年底至2023年的關鍵指標，惟市場不確定猶存，台股短期內仍處波動期間，投資人可布局具兼具基本面、政策題材的ETF，以在不確定性中，尋求穩定資金波動的機會。

華南永昌永昌基金經理人盧彥瑋分析，台灣基本面狀況不差，但市場仍對於升息、通膨及大陸新冠疫情等議題有疑慮，建議分批進場以分散風險，看好類股則以半導體、IC設計服務及生技為主。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股短線震盪仍大，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力，高股息相關以台積電供應鏈及半導體產業主軸；非高股息布局以抗通膨為主要方向，如奢侈品、農糧等。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，電子股本益比下滑，不過利空因素已反應完畢，目前股價在庫存調整後，落入五年來的合理區間。展望2023年，第一季升息等對股市造成負面影響的總經因素有望逐漸淡化，半導體以及電子類股得以需求回溫，有望推升評價。

復華台灣好收益基金經理人楊聖民表示，台股近期投資情緒轉佳吸引資金回流，操作策略上，因應市場仍有不確定性因素干擾，布局建議均衡配置，嚴選大型產業權值股、穩健高股息股、成長價值股等三大區塊產業績優個股。