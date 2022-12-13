低本益比族群受寵 聚焦兩產業

投信法人指出，2023年美國聯準會（Fed）若在第一季達到最高利率後暫緩升息，有利於支撐市場信心，而股市本益比經過2022年大幅調整後，將進入再平衡的階段，營運穩定的企業，可望獲得市場投資資金的青睞個股或類股，族群股價將有表現空間，低本益比族群可關注，鎖定半導體、電動車產業。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，全球將半導體產業視為戰略產業，各國積極提供振興政策，而電動車產業將是群雄崛起，商機擴大，受惠各國電動車政策刺激以及全球政府淨零碳排目標不變下，預估2023年全球電動車出貨量年成長率與滲透率達皆有雙位數成長。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，基於各國淨零碳排的目標，運具電動化趨勢已成型，全球電動車銷量也持續增長，相關零組件與基建發展亦可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳，而整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注，在整體產業蓬勃發展下，市場預估至2035年，電動車產業產值上看6兆美元。

此外，電動車設計變動料相較傳統油車更快，車廠與零組件廠商在創新應變上腳步可望加快，也可望為電動車市場持續增添相關題材商機，相關類股成長性與投資前景值得期待。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原表示，今年上半年受到供應鏈、市場景氣影響，全球汽車銷售量出現衰退，不過電動車出貨量卻逆勢成長逾6成，預期在明年供應鏈短缺獲得舒緩後，且各國減碳政策趨勢不變，能源轉型補貼政策助攻下，電動車市可望延續成長動能，相關碳中和產業鏈也可連帶受惠。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，據TrendForce旗下拓墣產業研究院報告指出，近年車聯網蓬勃發展，新車市場具備聯網功能的車輛占比持續提升，預估2025年新車市場聯網汽車的數量將接近7,400萬輛，滲透率達80％。

去年小米董事會批准智能電動汽車業務，成立一家全資子公司，據估計，該電動汽車業務項目首期投資為100億人民幣，預計未來十年投資額100億美元，智能車概念股後市上攻行情可期。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮分析，隨著通膨逐漸受控，升息幅度也會開始趨緩，研判目前利率在最大爬升期的末端，明年上半年有機會見到聯準會放鬆升息力道，成長股評價修正可望告一段落。