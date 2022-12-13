景順印度股票基金 布局首選

擁有將近14億人口的印度，不僅人口組成年輕、勞動成本也相對便宜，人口紅利更超越中國。景順集團在印度資產管理市場具有舉足輕重的地位，擁有專業團隊管理，若檢視景順印度股票基金短、中、長期表現都在同類基金中表現優異，是投資人長期介入印度市場的不錯選擇。

為什麼現在是以景順印度股票基金布局印度好時機？景順投信分析四大因素，一、優化政策措施：印度政府已採取措施便利私人企業及提高國內製造業競爭力,例如降低企業稅率、生產連結獎勵（PLI）計劃和加強基礎建設。二、強勁成長：印度是亞洲成長最快的經濟體之一。2022至2023年間,印度將貢獻約28％的亞洲GDP及約22％的全球GDP。

三、龐大的內需市場和消費：預期十年間印度國內消費將成長一倍以上，GDP和收入也將迅速增加,為消費熱潮奠定基礎。四、具有廣度和深度投資經驗的本地專才：Invesco Asset Management（India）Private Limited為景順全資附屬公司，也是印度排名前17名之一的資產管理公司，專業知識涵蓋股票、固定收益等投資範疇，服務據點更遍布印度40個城市。景順印度股票基金經理人Shekhar Sambhshivan來自印度，投資印度股票經驗超過30年，管理景順印度股票基金亦超過16年。

景順印度股票基金目前聚焦封鎖措施對需求的衝擊最小、營收成長回到疫情前的水準、利潤率受保障、獲利能力看好的類股，又印度未來幾年汽車市場同樣會走向電氣化，另外，消費產業隨著收入的提高也有升級的需求。