2檔高股息ETF將除息 季配PK雙月配誰贏？

每年10～11月是ETF除息旺季，由於台股個股配息多在7～9月，ETF收到股息後就會啟動評價機制進行配息。本周五將有6檔ETF進行除息，包括元大台灣高息低波(00713)、永豐優息存股(00907)、中信綠能及電動車(00896)、FH富時不動產(00712)、FH彭博非投等債、FH彭博新興債等。

高股息概念近期頗受投資人青睞，本周配息的2檔高股息ETF，元大台灣高息低波在今年9月剛改為季配息，這次是第2次季配，預估每股配發1.45元，與9月相同，年化股息殖利率約7.4%。

另一檔永豐優息存股，除了高股息之外，還主打存股概念，採用國內少見的「雙月配息」，要讓存股族每2個月就能享受拿到股息的喜悅。永豐優息存股預計每單位配發0.141元，雙月配換算年配息殖利率約5.9%。

元大投信表示，元大台灣高息低波在2020～2021年拿下高股息ETF績效冠軍，今年9月改為季配並納入「收益平準金機制」，有助穩定配息。今年第2次季配預估配發1.45元，12/16除息。

據彭博資訊統計至11/30，台灣加權股價報酬指數今年來跌14.6％，最多一度下跌27.3％，而00713所追蹤之「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，今年以來含息報酬率僅下跌4.9％，最大跌幅僅13.9％，展現低波動特性。

永豐優息存股追蹤「臺灣優息存股指數」，為台灣首檔主打存股的ETF，成分股網羅市場熱門存股標的，大部分為存股族最愛的金融股，搭配部分傳產股，篩選營收、股利皆穩定的股票，也是台灣首檔雙月配息ETF。主要成分股包括亞泥、元大金、台化、開發金、國泰金、富邦金、寶成、永豐金、統一、第一金、台新金、兆豐金等。

由於成分股以波動相對偏低的金融、傳產為主，永豐優息存股在今年5月24日上市以來至今，跌幅約5%，相較台股大盤同期間跌幅近9%，明顯抗跌。但低波動ETF的特性，也可能在多頭行情時，漲幅相對弱於大盤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。