淨零大趨勢 ESG基金搶賺碳錢

法人表示，隨著減碳淨零的趨勢成形，除了自己減碳，也能幫別人減碳的企業，因為從供應鏈前端帶頭做起，可擴大正向減碳影響力，料將提供相對較佳的投資機會，用ESG相關基金搶進全球加速減碳長線商機。

柏瑞投信指出，自己減碳也幫助別人減碳之企業，市場傾向給予較高的評價，通常財務體質也較佳。根據統計，自2020年12月31日至2022年9月30日期間，MSCI全球巴黎協定氣候指數9個季度的企業毛利率平均皆高於MSCI世界指數。以2022年第三季為例，MSCI全球巴黎協定氣候指數的企業毛利率平均近40％，高出MSCI世界指數的約32％。

舉例來說，歐洲的可再生柴油廠商，透過廢棄食用油、動物脂肪等原料製作成的可再生柴油，可直接取代傳統柴油，不需要跟生質燃料混合使用，使得減碳成效更為明顯。而這類的可再生柴油替代能源，在幫助航空業者減碳上也格外重要，因其技術和採用純電飛機相比之下更為可行。

安聯投信表示，ESG策略相關基金正逐步成為投資市場主流，且連續三年以上獲得投資人青睞。

根據相關研究顯示，即使在今年以來股市大幅波動下，亦呈現810億美元資金淨流入。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，淨零排放已成為全球共識，淨零轉型趨勢正開始。就政策面，淨零排放、碳中和已成為全球各國共識及氣候政策重點；目前已將淨零排放和碳中和完成立法的國家已涵蓋全球16％的GDP。預期未來有更多國家及城市有正面進展。