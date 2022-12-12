綠色溢酬再現 卡位愛地球基金

氣候變遷日益嚴重下，環保綠能題材已成為各國政策及企業簇擁的重點，投信法人表示，「減碳」成為全球政府一致努力的目標，將帶動百兆美元投資契機，下一個十年的投資趨勢在於突破性減碳科技產業，就如同70年代的科技公司，將形成跳躍式成長，環保愛地球相關基金漲升行情看俏，逢低買點到。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，全球主要先進國家引領減碳潮流，歐盟目前純電動車的現行目標為40％，而要達到減碳目標則需提升至55％，顯示電動車的普及成為美國與歐洲國家減碳成功與否關鍵之一，預期全球電動車成長需求強勁，電動車成為未來汽車產業趨勢，其產業鏈商機更不可忽視。此外，循環經濟的水管理以及廢棄物處理將會是下一階段美國環保政策支持的要點，目前美國聯邦法案針對水管裡相關的基礎建設投入金額高達550億美元，商機龐大。

受惠於ESG推廣浪潮，市場資金湧入ESG相關題材，造就了ESG投資題材過去擁有較高的回報，這樣的綠色情緒造成了所謂「綠色溢酬」的現象。由於本益比近期的修正，使得綠色溢酬下滑，在政策加持和產業前景樂觀的長線趨勢下，綠色溢酬可望再度浮現，建議逢低布局ESG環保愛地球相關基金。

百達環保能源策略投資團隊指出，環保能源相較於傳統能源有三大優勢，第一個是受惠於社會對永續意識的提升、第二個是成本下降，太陽能與風力在很多區域已經是成本最低的能源、第三個則是供給漸趨穩定，太陽能與風力可以在地化生產，降低對油電等進口能源的依賴與不確定性，加上新的儲能科技發展，解決過去供給不穩定的問題。

百達指出，可注意開源、節流與新科技等三項領域。在開源部分投資於太陽能與風力發電相關產業；節流部分透過綠建築、自動化與電動車等新應用讓原有的能源發揮更大的效益；新科技則仰賴半導體能力提升、智慧電網與儲能電池等，讓不可能成真，將能源轉型帶入新時代。