次世代多重資產 買點到

2022年全球金融市場受到多重負面因素干擾而重挫回檔，但隨著眾多資產價格嚴重低估、利多逐漸浮現，2023年市場迎來轉折。投信法人指出，由符合未來主流趨勢的「次世代多重主題股票」搭配「雙高債券：高評等投資級債與高品質非投資等級債」，透過精選的股債三拼掌握2023年起市場轉折的最佳成長契機。

野村投信策略暨行銷處副總經理張繼文表示，預估到明年3月時，聯邦基準利率將達到本輪升息循環終點。至於因為高通膨、強勁升息而出現降溫的景氣，有望在2023年軟著陸，在景氣築底階段，往往是絕佳的投資布局時點。因此整體而言，2023年可望逆轉2022年投資市場的黯淡表現，面對投資新局，投資人應盡早規劃。

野村投信推出的野村環球時機多重資產基金將於2023年1月3日開募，採用次世代多重資產投資策略，透過股債三拼的組合降低波動，進一步追求更佳的長期報酬。

所謂股債三拼，股票聚焦在次世代主題股票，亦即已經萌芽，創新能力強，具有強大業績成長潛力，未來是主流趨勢的企業，以目前的市場情況而言，股票部位預估將佔投資組合的50％；惟股市的波動風險較高，債市將搭配20％投資級公司債以及30％以墜落天使債為主的非投資等級債，藉此降低投資組合的波動。

張繼文指出，以過去15年的市場表現試算，股債三拼組合的累積報酬率達154％，同期間50％股票搭配50％投資級債的組合或是50％股票搭配50％非投資等級債的組合，報酬率分別為98.7％以及128.8％；就年化波動度而言，股債三拼組合為11.9％，則是介於中間。次世代主題股票搭配雙高債券，不僅有助於降低波動風險，更有機會提升長期報酬表現。