越股擁利多 定期定額布局

越南政府近期頻頻釋出放寬流動性的訊號，越股強勢訊號再起，推升越南基金績效亮眼。12月至今，中國信託越南機會基金上漲6％，領先大盤越股1.5％。中信投信表示，擁有亮眼基本面的越股，在政府釋出利多消息之際，越股有望反彈，惟當前散戶情緒仍顯脆弱，波動也較大，建議投資人採用定期定額的方式布局越南機會基金，降低資金風險之際，也可參與越南黃金十年的爆發契機。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南經濟三大引擎穩健運轉，11月零售銷售年增率高達17.5％，主要動能來自商品消費回溫，在經濟快速成長下，中產階級預計將穩定擴張，具消費能力族群的總和占全國人口74％，將達7,000多萬人，中產階級的崛起，也讓零售消費熱度延續。

工業也是越南發展道路上的重要引擎，張晨瑋表示，因全球經濟浮現需求衰退跡象，越南工業生產年增率雖因此下修，但仍維持擴張，11月工業生產年增率仍有5.3％的成長，達連續14個月正成長，國際科技大廠為分散供應鏈，有意進入越南當地，增添越南工業的科技色彩。

在政府政策加持之下，越南市場持續吸引外資駐廠進駐，張晨瑋表示，今年前11月外資直接投資金額較去年同期增長15％，為近五年新高，在外資大力支持下，逐漸帶動越南工業與世界接軌，越南前11月出口增額成長13.4％、進口增長10.1％，全年預估出口增量為11.3％，高於全球出口年增率7.8％。

展望後市，張晨瑋指出，隨美元走弱，越南央行升息壓力緩解，加上2023年越南央行將釋出新信貸額度，舒緩企業資金壓力，有益於股市表現，受到消息面走弱影響的越股，本益比已低於五年及十年均線，擁有基本面支撐的越股，投資價值逐漸浮現。