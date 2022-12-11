通膨趨緩有望 新興市場債底氣足

聯準會升息放緩，債市現轉機，其中，新興市場尤為顯著。法人表示，近期美元走勢出現修正，新興市場債市壓力逐漸減輕。 展望2023年，M&G新興市場債券基金研究團隊表示，預期全球通膨緩降趨勢將延續且部分新興市場國家通膨下降速度將較成熟市場快速。

預期部分新興市場國家將開啟降息循環，屆時本地貨幣債券報酬將受到基準利率下降而推升。除此之外，美元有望持續走弱，基本面壓力減輕，也有利新興市場匯率升值以及其他風險資產走勢。

PGIM保德信新興市場企業債券基金經理人張世民指出，近期市場預期通膨有望和緩，帶動美元轉弱，非美貨幣轉強，不過，仍須留意聯準會持續升息的態勢，不會因一次性通膨數據的改善而停止，仍須留意美國景氣的下行風險，根據過往經驗，直到聯準會暫停升息甚至要轉為降息前，美債將持續波動，進而影響新興美元債信用利差走勢，在震盪拓寬壓力解除前仍建議謹慎看待。

張世民表示，展望2023年，美元強勢程度有望隨著美國與其他國家利差縮減、市場情緒緩解而減低，伴隨新興市場相對成熟國家GDP增幅回升，料將有利於改善當前的負面力道。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，相對於政治紛擾頻繁的2022年，2023年新興國家政治變數將相對少且影響力也較低，有利債市的波動平穩。

就資金流向分析，2022年新興市場債資金流出創下歷史紀錄，總流出達到700億美元，規模遠高於前幾次出現過的流出水準，依經驗來看，自2006年以來，以美元債為主的強勢貨幣新興市場債，從未有連兩年資金淨流出，且隔年回補規模都會超過前一年的流出金額，在2022年資金大舉流出新興債背景下，將成為2023年大規模回補的基石。

整體而言，全球總體環境仍限制新興市場債上行空間，新興市場投資等級債、大宗商品生產國的債券將有較好的投資價值；此外，預期新興市場與已開發國家仍保持足夠大的利差，亦將吸引資本流入。