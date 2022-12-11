投資級債基金 長線潛利可期

美國聯準會（Fed）12月有望放緩升息，美債殖利率和美元指數應聲回落，債券近期全面彈升，市場認為升息達4％至5％為合理水準，預期通膨將緩步下降，但維持在高檔時間較久，投資級債將逐漸脫離公債殖利率變化，尤其當經濟放緩，使價格具有潛在支撐，布局投資級債基金後市表現可期。

瀚亞投資優質公司債券基金研究團隊指出，美國投資級債利差與公債殖利率波動亦步亦趨，當Fed升息步伐放緩及路徑較明確時，利率波動將進一步平緩，有助重新聚焦投資級債殖利率優勢。統計過去20年來美國投資級債長期正報酬機率，持有一年為83％、二年為93％、三年為97％，平均滾動酬率持有一年為4.91％、二年為10.55％、三年為16.44％。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，通膨威脅未除，Fed升息放緩但將持續，美國需求已放緩，升息停止機率上升。短期利率波動仍在高點，但中期不論收益率和利差都具吸引力，即使未來違約率上升，但違約風險不高，收益率足以彌補損失，操作上建議彈性分批布局，分散市場波動風險。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，隨市場預期Fed利率朝高峰值靠近，也開啟明年債市多頭行情，看好高品質公債、企業債和抵押債防禦表現。但明年美國通膨雖會滑落，卻難快速降至2％目標內，利率將維持在高檔一段時間，現階段配置靠攏投資級債，以防禦經濟衰退風險。

瀚亞投資建議，利用這波美國投資級債殖利率彈升，掌握利率風險壓力漸減，基本面與技術面好轉，考慮長期投入布局，掌握優質收益機會，因風險係數比其他債券低，且目前收益近6％，較過去十年佳，評級調升至A級以上，顯示企業保有健康的財務體質、違約風險下降，值得長期關注。