三大趨勢 科技股明年蓄勢待發

近月美國通膨開始降溫，但市場普遍預期明年通膨率仍會處於高檔，使聯準會維持高利率的貨幣政策。投信法人表示，明年的高通膨、高利率及經濟成長放緩，使大盤表現空間有限，選股成為獲得超額報酬的關鍵。在企業資本支出支撐下，明年科技股獲利有望上修，帶動股價回升，其中以雲端、綠電及無人化趨勢，最具成長潛力。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，明年通膨及利率的「雙高」環境，加上在供應鏈去全球化的趨勢下，全球經濟雖不至於衰退，但成長放緩可能成為常態，使股市漲幅有限，選股將是致勝關鍵。隨著聯準會升息步入尾聲，且美國經濟有望軟著陸，使科技股大幅快速修正階段將逐漸過去。

經濟成長放緩的環境下，科技股的獲利成長反而有望脫穎而出。郭智偉表示，首先，科技股營收多來自企業支出，遠比仰賴消費者支出更加穩定。第二，面臨經濟成長放緩，企業為縮減成本，追求提高營運效率，將加速數位轉型，使科技股受惠。

明年的科技股投資，郭智偉看好最具成長潛力的三大主軸，包括雲端、綠電及無人化趨勢。

第一金投信指出，全球股市跌幅深，升息使得通膨降溫顯現，聯準會鷹鴿立場雖仍見拉鋸，研判未來美國維持高利率期間可能拉長，但聯準會升息強度可望逐步趨緩，近期跌深的科技股吸引資金進駐，波段反彈趨勢明確，可把握科技基金長線布局時點。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，AI賦能、自動化的未來趨勢不受景氣循環影響，也使得AI及相關自動化發展所需要布建的技術與設施，包括晶片、雲端應用技術等投資需求持續不墜，其中，雲端產業三大公有雲等仍維持穩定的成長增速，特別在雲相關營收增速高達20％～45％，遠高於非雲營收增速，新型態科技產業獲實質需求支撐維持成長趨勢。另外，自動化趨勢中最受矚目的還有電動車、自動駕駛等技術運用，股價長線趨勢看好。