台版科技法案拍板 科技基金有潛力

法人指出，隨著美國通膨出現趨緩跡象，全球投資情緒逐漸回溫，而電子族群有政府「台版晶片法案」拍板定案，以及政府救市措施等激勵下，反彈行情特別強勁，預料在外資持續回流下，科技基金後市表現可期。

行政院11月中旬拍板定案的「企業研發投資抵減租稅方案」，俗稱「台版晶片法案」，預計2023年元旦上路，永豐領航科技基金經理人林孟嘉說明，這不僅是台灣史上最高研發及設備投資抵減法案，而且受惠的科技業範圍廣泛，包括半導體，甚至對5G、電動車、低軌衛星等台廠重要供應鏈產業都將適用，可望增加外資對台投資意願。

林孟嘉指出，半導體產業是台版晶片法案的首要受惠對象，未來相關企業從事先進半導體研發，將獲得25％的賦稅獎勵；使用先進設備廠商也享有5％的抵減，非常有利台灣半導體產業發展，為相關個股帶來中長期利多。

展望後市，聯準會態度轉鴿後，市場信心提振、外資回籠，台股多頭表現仍有可期。惟加權指數自10月低點以來，反彈已逾2,000點，電子股漲升幅度更大，再加上政府救市措施擬採取漸進式退場，以及技術面承受年線反壓，短線風險漸高，若投資人年底前介入台股，建議挑選具業績話題性、庫存去化較快速的族群，如：IC設計、板卡等族群，同時將部分資金配置在基礎建設、傳產及金融等防禦型標的，有助降低投資組合波動性。

安聯投信表示，儘管半導體 、軟體相關產業因循環週期受到影響，仍處於觸底過程之中；但檢視基本面，因疫情而加速的數位轉型過程並未停歇，企業更為重視自動化、應用AI技術提供創新服務，相關投資機會與投資價值也隨之浮現。

布局上建議聚焦擁有優異商業模式 、企業管理能力 、顛覆創新產品及服務的企業，以應對當前宏觀環境的挑戰。