政策托底 法人:陸股有望回暖

大陸正解封中，雖然染疫者激增，但法人表示，就短期來看，政策仍是第四季陸股市場表現的支撐，預期後續仍可望持續看到政策發力，政策托底將有望帶動市場進一步回暖。

GIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，在中央防疫鬆綁，以及地產三支箭落地，讓地產業的基本面預期改善，並提升市場信心，北上資金已經連續數周大幅流入，持續帶動陸股這波多頭反彈走勢。

張玉佩認為，從目前態勢觀察，陸股政策底已經出現，預料獲利底部將出現在明年第一季，在短期疫情防控放鬆後的估值修復帶動下，明年第二季後將能看到各產業業績向上之彈性，目前看好疫後復甦概念產業，如食品飲料、酒店旅遊、零售銷售等，另外，地產及相關則受惠於政策紅利，也值得留意。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，近期陸股利多政策頻傳，市場情緒有所回升，包括有四大利基，一、重點城市疫情防控政策進一步優化；二、全面降準：12月5日大陸央行降準一碼；三、地產行業再融資政策放寬；四、美聯準會可能會從12月開始緩升息等等。

中期來看，企業營利才是支撐股市的重要因素，今年受疫情擾動、出口增速下行以及地產低迷等因素影響，企業盈利增速持續承壓，不過，明年大陸企業盈利將有望出現改善，並於明年第二季迎來拐點，市場一般會領先於基本面，但不會脫離基本面，在明年企業盈利拐點出現後，將有望帶動市場持續反彈，因此陸股底部或已浮現。

中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，中共為支持疫後的經濟復甦，近期中國人行除了降準之外，更推出穩房市「第三支箭」，針對上市地產商股權融資提出五項措施，預估大陸房地產低迷情緒已過，隨政策加持之下，大陸房地產迎向新契機，同時也帶動金融、原物料族群。