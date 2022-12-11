大陸降準 A股迎反彈行情

中國人民銀行12月5日降低金融機構存準率1碼，此次降準為全面降準，共計釋放長期資金約5,000億人民幣，可望帶動陸股反彈行情。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，大陸除貨幣政策作多外，房地產亦三箭齊發，在政策端三箭齊發下，具有較強的信號意義，大幅提振市場信心。此外，在全球經濟下行下，出口轉弱，2023年對沖出口轉弱，大陸官方勢必需要加大內需刺激力度，地產投資成為2023年穩增長的重要發力點。

國泰中國A50 ETF基金經理人游日傑認為，大陸走向重新開放的歷程，預期將與大多數其他國家的重新開放經歷相似，漸進式解封將使民眾出現「報復性消費潮」，帶動內需復甦，尤其是家庭消費和服務業，將使疫情期間業績受壓抑的「內需型產業」最為受惠。

製造業的回溫也有望繼續接棒，目前數據上已可看到，大陸11月財新製造業PMI達49.4，較10月回升，並優於預期。

游日傑觀察，大陸官方近期也端出包括信貸投放、債券融資在內的「三箭齊發」措施，預期將使市場信心逐步回穩，在疫情下的重災區如地產類、內需消費等族群，有望率先迎來估值修復。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺表示，與政府長期目標契合的領域能為投資人帶來重大機遇，如消費品和服務尚未充分涵蓋一些二三線城市，共同富裕政策可能會擴大可支配收入的整體規模和支持社會福利。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，防疫政策優化調整、對地產企業的金融支持，三支箭陸續落地，加上貨幣政策和流動性有助金融環境下，且市場整體仍處於估值低位，滬深300和創業板仍低於目前市場估值，在內部條件轉暖下，A股中長期表現有機會再上層樓。

野村中國機會基金經理人朱繼元表示，在股市方面，西方投資人在對二十大後的反應過於悲觀，MSCI中國指數的本益比更是跌到了8倍以下，顯示投資人已過度恐慌。大陸政策的轉向和賣壓的消退，將為陸股帶來一波反彈，看好已逐漸脫離政策打壓的網路類股。

華南永昌中國A股經理人鄭鼎芝表示，近期可觀察政府後續如何具體優化科學精準防控和其成效、12月中央經濟工作會議，行業部分可關注具政策支持、高景氣度的新能源、汽車等成長股，另外包括穩增長、消費相關個股也可逢低布局。