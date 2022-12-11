台股高息ETF 存股息利雙收

台灣投資人對存股需求熱度不減，台股高股息ETF愈來愈受青睞，認為是參與台股行情的極佳工具，觀察市場上台股高息ETF概況，加上今年新成立四檔後共有11檔，總規模突破3,000億元，總投資人數逾200萬大關，今年以來績效表現最佳是群益台灣精選高息（00919）上漲11％，法人認為，指數跌勢創造存股新契機，有利存股族逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

投信法人表示，11檔高息ETF提供存股族依不同理財目的需求，及配息時間搭配做選擇，但存股應考量成分股企業獲利成長性。台股經拉回整理一波，目前正是逢低分批布局的好時點，穩健型可用台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。

觀察台股歷史正報酬年度遠勝負報酬，即長期呈現多頭趨勢，代表今年大盤表現不佳，但跌深時進場佈局，獲得潛在收益預期將更大，因低廉的投資成本，等待好時機遠比選股重要，目前正是布局台股高息ETF大好機會。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志指出，統計過去30年數據顯示，加權指數先後經歷亞洲金融風暴、科技泡沫、911事件、金融海嘯及疫情等重大衝擊，但仍有22個年度上漲，即台股長期為多頭趨勢。其中兼顧企業獲利成長性的高息股，更有亮眼的表現，以存股觀點出發，在跌深時進場布局，獲得的潛在收益預期將更大。

謝明志分析，台股高息ETF成為存股族長期穩健投資的好選擇，精選台灣股利率最佳，且具獲利能力的優質企業，將是很重要的一環，以00919為例，追蹤指數成分股定期於每年5月及12月進行成分股審核，股利政策全數公佈後，高息股較易受資金青睞，股價更易拉抬，可達到息利雙收的效益。

更因收益平準金機制，且採季配息，也是台灣首檔EPS選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求，更是最新一代進化版的高息ETF，極適合投資人尋找長期台股息利雙收標的。