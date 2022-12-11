股市重挫 存股族投資新契機

今年以來台股受國際局勢拖累，明顯回檔修正，但若從存股的角度，指數跌勢卻創造出新契機，存股族可利用台股高息ETF逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，隨台灣投資人對存股需求熱度升溫，台股高股息ETF愈來愈受青睞，成為以存股為目的，參與台股行情的極佳火熱工具。

台新台灣中小基金經理人吳繼先認為，台股企業7月至8月及10月至11月兩次法說以來，經歷產業下修高於市場預期，但觀察股價卻漲多跌少，顯示利空均已在過去股價反應，後市股市向上機率高。看好半導體仍有機會成長的ASIC及檢測、server相關、電子標籤、線上遊戲、能源等長期趨勢利基股。

中信小資高價30ETF張嘉祐指出，台股高價股受惠於三高優勢，高競爭力、高獲利性及高動能，從基本面勝出，業績表現更勝整體台股大盤，這波股市反彈更能顯得彈力十足，有利分批佈局一次包攬高價龍頭股ETF，參與台股後續趨勢。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志指出，存股若在跌深時進場佈局，獲得的潛在收益預期更大，以台股高息ETF為例，精選台灣股利率最佳及具獲利能力的優質企業，也是最重要的一環。且追蹤的指數成分股，定期於每年5月及12月進行成分股審核，股利政策全數公佈後，高息股較易受到資金青睞，股價更易受到拉抬，可達到息利雙收的效益。

統計過去30年數據顯示，台股經歷亞洲金融風暴、科技泡沫、911事件、金融海嘯及疫情等引發股災，但仍有22個年度上漲，即台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股，更有亮眼的表現。

法人強調，今年來台股經拉回整理一波，目前正是逢低分批布局好時點，穩健布局可透過台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。