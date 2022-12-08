市場不確定性高 債券ETF可避險

資本市場在2022年受到全球政經環境的影響，出現股債雙跌的罕見情形，展望2023年，法人表示，從政經環境來看，地緣政治風險將會大於經濟風險，債券市場殖利率進入甜蜜點，相對看好債券的表現，應布局多重資產型基金及債券ETF，有望在不確定性高的環境當中，成為資金的避風港。

中國信託投信投資長楊定國指出，整體環境，市場將持續關注五大議題，美國聯準會政策、庫存調整與經濟放緩程度、流動性風險增加所造成的黑天鵝事件、俄烏戰爭引起的能源市場供給面不確定性，以及中美科技戰等，政經環境當中，相對比較有邏輯的變化就是經濟數據及聯準會的政策方向，惟地緣政治較難掌握，也成為明年投資市場的關鍵。

聯準會2022年利用激進的手段抑制通膨，通膨目標2％維持不變，2023年可能會靜待2022年升息所帶來的影響，作進一步決策。楊定國表示，今年鷹派的升息方式，是為了要讓需求面降溫，進而下降核心通膨數據，估計明年通膨有望回到合理區間，聯準會也會逐漸轉「鴿」，但高利率環境將維持一段時間。

中信投信資產配置團隊就當前至2023年第一季的政經環境做出建議，隨著利率政策方向明確、升息周期進入末段路，投資人可開始加碼債券部位，而股票市場因下檔風險大且市場不確定性猶存之下，宜靈活操作，建議持有部位應少於債券持有比例。

安聯投資表示，由於全球經濟續呈放緩趨勢，能源通膨及企業獲利下修變數仍存、未來波動恐延續，在股市的投資上宜留意品質及防禦特性，聚焦高品質及需求彈性較小之防禦類股及低波動部位，降低投資組合波動風險。在區域市場的面向，目前美國經濟從數據來看相較其他市場更具韌性。