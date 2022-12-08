防疫政策優化 陸股後市俏

大陸近期政策陸續出爐，國家防疫政策的持續優化為推動大陸經濟進一步修復打下堅實基礎，進而推動市場走強，整體陸股後市看好。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，防疫政策優化調整、對地產企業的金融支持，三支箭陸續落地，加上貨幣政策和流動性有助金融環境下，且市場整體仍處於估值低位，滬深300和創業板仍低於目前市場估值，在內部條件轉暖下，A股中長期表現有機會再上層樓。

野村中國機會基金經理人朱繼元表示，目前疫情和清零政策仍是投資人的疑慮，認為在封城和供應鏈的不確定因素下，大陸經濟的回復仍然嚴峻，然而對於居家隔離和海外入境的限制仍持續溫和開放，顯示中央政策已經往逐步鬆綁的方向推進。

股市方面，西方投資人在對二十大後的反應過於悲觀，MSCI中國指數的本益比更是跌到了8倍以下，顯示投資人已過度恐慌。大陸政策的轉向和賣壓的消退，將為陸股帶來一波反彈，看好已逐漸脫離政策打壓的網路類股。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，隨著第三季季報底定，投資者將會開始注意2023年的經濟或貨幣政策、年末的中央經濟工作會議定調、2023年3月初的兩會、以及後續防疫政策可能的調整。當前A股已具備較好性價比，雖然經濟尚未明確好轉，但市場底部已確立，未來一旦政策超預期出爐，均有望為A股帶來催化劑，建議可趁勢加碼。

華南永昌中國A股經理人鄭鼎芝表示，近期可觀察政府後續如何具體優化科學精準防控和其成效、12月中央經濟工作會議，行業部分可關注具政策支持、高景氣度的新能源、汽車等成長股，另外包括穩增長、消費相關個股也可逢低布局。

國泰中國A50 ETF基金經理人游日傑表示，A股市場暗黑因子正過去，黎明曙光將到來。其中，大陸新祭出的房市利多政策優勢在於，不會直接增加房企的負債規模。