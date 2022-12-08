陸股氣勢足 法人點讚四標的

大陸疫情持續解封後，法人近期對陸股重燃興趣，尤其看好消費及電商類股，另外，新能源及公用事業基礎建設標的也具利基。

大陸「白紙革命」引發反共情緒，第一金中國世紀基金經理人張帆指出，大陸出現一刀式解封，特別在沿海地區的解禁更加全面且開放，預料將有助於經濟與消費動能的重新崛起，從香港、越南的解封的案例也可發現，整體的客流量、消費動能都有回升，不過研判要重返2019年疫情前的成長軌道仍需要時間。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，近期股市利多政策頻傳，市場情緒有所回升，主要有四大利基，一是重點城市疫情防控政策進一步優化；二是大陸人行日前降準0.25個百分點；三是地產行業再融資政策放寬；四是美聯準會或從12月開始縮小加息幅度，激勵陸股近期成交額、成交量也從底部回升。

游欣穎指出，短期來看，政策是第四季陸股市場表現的支撐，預期後續仍可望持續看到政策發力，政策托底將有望帶動市場進一步回暖。然就中期來看，企業盈利才是支撐股市的重要因素，預期明年企業盈利將有望出現改善並於明年第二季迎來拐點，將有望帶動市場持續反彈，因此陸股底部或已浮現，建議可趁勢布局。

國泰投顧表示，短期而言，大陸各地加快放鬆防疫限制短期推動香港和陸股上漲空間，尤其拉抬藍籌股、非必需消費品。全球逆風環境中可望吸引資金流入，情緒面和資金面拉抬股市；然而隨著快速解封須留意疫苗覆蓋率是否跟上，以及染疫擴散速度是否影響民眾消費意願。

中長期而言，國泰投顧指出，政治風險（二十大會議後）、房市低迷、技術受限（美國禁令）仍是長期隱憂，但共同富裕的政策走向可能帶領企業長期回歸正常利潤水準。

張帆則相對看好消費、電商等類股，他認為新能源、公用事業基礎建設標的收益相對穩定、利潤維持成長空間，再加上政策利多等，後市相對看好，可適度加碼。