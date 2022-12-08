廢棄物處理商機熱 基礎建設基金發燒

廢棄物處理商機成為基礎建設新藍海。投信法人表示，疫情期間各國政府實施封城措施，廢棄物處理需求大幅減少，隨著全球經濟活動陸續恢復，企業對於廢棄物處理的需求不僅回穩，在法規日趨嚴格之下，需求甚至有增無減；再者，近年環保意識抬頭，市場受到政府嚴格的法規限制，廢棄物處理已成為一項專職產業，根據統計，全球廢棄物管理商機2022年將正式突破1兆美元，預計至2023年，將擴增超過6成，來到1.69兆美元。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，廢棄物商機包括回收、處理再利用、掩埋等，都需要汰換成符合法規的新一代設施，且不論哪一個環節，在科技、AI等技術導入之下，能大幅增加處理效率，同時降低營運成本，預計未來十年內，廢棄物處理產業將以年均複合6.2％的成長速度穩定成長。

再生能源投資也是基礎建設中不可或缺的一環，根據統計，2021年全球再生能源新增投資額為4,606億美元，年增20％，其中主要的投資項目來自於太陽能及風電，預期在各國加速推動低碳經濟及能源轉型的背景下，再生能源未來幾年投資規模可望加速。

此外，綠氫能更是被視為終極的綠色能源，氫能根據生產方式的排碳量，可以分成綠氫、藍氫、灰氫等，灰氫的生產過程利用化石燃料，綠氫則是使用太陽能、風電等綠電，將水電解後產生氫氣，因此使用綠氫的氫燃料電池發電幾乎零排碳，副產品只有水。

第一金投信表示，除了傳統的公用事業需求穩定度，隨全球減碳政策火力全開，也看好公用事業朝向全球淨零發展的綠色新方向，例如傳統的水電瓦斯產業，必須往再生能源推動、提升能源效率、節能與儲電基礎設施轉型規劃，包含如發展智慧電網、太陽能板、充電設施等，這些產業轉型的政策推動下，也有助於推動公用事業中長期營運動能向上。

法人建議，在全球景氣面臨降溫階段，公用事業股受景氣循環的影響程度較小，整體投資組合穩定度高，建議投資人採定期定額方式，配置該類基金，掌握穩定現金流與資產收益成長機會。