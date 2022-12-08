GDP超英趕德 印股基金看俏

全球景氣瀕臨衰退，不過還是有經濟成長強強滾的國家，根據高盛證券資料顯示，全球GDP排名前五名分別為美國、大陸、日本、德國、印度，其中印度因國內經濟持續成長，各項經濟指標表現強勁，印度GDP也首次超越英國，成為全球第五大經濟體。IMF預估，依照目前印度的經濟成長態勢，印度可望於2027年超車德國、2029年超車日本，成為全球第三大經濟體。

市場法人表示，印度基本面佳、政策加持等優勢，是深具投資價值的好標的，此外，印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，投資人可多留意印度基金的長期投資契機。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出，近一個月印度股市持續攀揚並創歷史新高，主因聯準會（Fed）可望放緩升息步調，通膨壓力降溫使Fed鷹派立場軟化，市場風險偏好情緒因而升溫；此外，國內物價回穩，政府調降出口關稅。

印度國內物價回穩，該國政府於11月18日大動作取消或降低鐵礦砂、熱軋、鋼筋等鋼材的出口關稅，打算由鋼鐵「淨進口」恢復成「淨出口」國，並且和澳洲簽訂自由貿易協定（FTA）進口大量煤炭，未來將劍指大陸，目標成為全球第一的產鋼大國。

加上美元持續回落，且印度經濟穩健，企業營運依舊強韌，吸引外資回補進駐，內資方面則緩步流入，資金動能強勁推升股市維持多頭格局。展望後市，印度總經、企業展望仍維持正向，節慶消費依舊熱絡。未來將觀察印度和美國通膨狀況與美元走向，若美元及油價進一步走低，印度股市將有續創新高的空間與契機。